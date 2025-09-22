Marad a kánikula, meleg időt jósolnak

szeptember 22., hétfő

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

marad a szeptemberi kánikula
30 fok körüli meleg lesz hétfőn
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

