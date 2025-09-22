Időjárás
3 órája
Marad a kánikula, meleg időt jósolnak
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.
A köpönyeg.hu szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
