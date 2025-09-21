Jön a szeptemberi kánikula

A köpönyeg.hu szerint csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést. Kizárt az eső. 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül.

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.