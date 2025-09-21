Időjárás
18 perce
Jön a szeptemberi kánikula
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.
A köpönyeg.hu szerint csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést. Kizárt az eső. 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezt ne hagyja ki!Ingatlan
30 perce
Megfizethető otthon rövid határidővel, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra
Ezt ne hagyja ki!Kiskunmajsa
10 órája
Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után, rátámadták a kiérkező rendőrökre a családtagok – képekkel, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre