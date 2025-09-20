Időjárás
Verőfényes napsütésre számíthatunk
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.
A köpönyeg.hu szerint derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
