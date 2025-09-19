szeptember 19., péntek

Időjárás

4 órája

Erős felmelegedés kezdődik

#ősz#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz.

visszatér a nyárias idő, pénteken 27 fok is lehet,
Visszatér a nyárias idő
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

