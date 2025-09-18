Visszatér végre a jó idő? Mutatjuk!

A köpönyeg.hu szerint derült időre van kilátás, kizárt a csapadék. Erősödik a nappali felmelegedés: délután már 24-29 fok között mozog a hőmérséklet.

Visszatér a nyárias idő

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.