szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Csökken a felhőzet, de néhány helyen még számíthatunk záporokra

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szerdán.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Csak néhol fordul elő futó zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik. 21 fok körül alakul a hőmérséklet.

esik az eső
Néhány helyen zápor várható szerdán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

 

 

