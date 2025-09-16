4 órája
Széllel és esővel érkezik a hidegfront
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie kedden.
A köpönyeg.hu szerint északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul és megerősödik. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik.
Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
