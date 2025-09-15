A hét elejére visszatér a napos idő, mutatjuk, hány fokot jósolnak

A köpönyeg.hu szerint reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.

A hét elején ismét élvezhetjük a napsütést

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.