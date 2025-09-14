Kiadós csapadékot és lehűlést is jósolnak

szeptember 14., vasárnap

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.

esik az eső
Kiadós csapadékot jósolnak vasárnapra
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

