Záporokkal indulhat a hétvége

A köpönyeg.hu szerint eleinte napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz.

Esőt is jósolnak szombatra

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.