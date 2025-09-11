szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Időjárás

Szeles, borongós időre számíthatunk

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet.

szeles, borongós időnk lesz
Mutatjuk, milyen időjárást jósolnak szerdára
Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

 

Mint írják, kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).

 

 

 

