Ez várható a tanév első napján

A köpönyeg.hu szerint szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.

Ilyen lesz az időjárás a tanév első napján

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.