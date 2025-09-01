szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Bács-Kiskun

1 órája

Ez várható a tanév első napján

Címkék#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.

iskolások állnak a zebra előtt napsütéses időjárásban
Ilyen lesz az időjárás a tanév első napján
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

