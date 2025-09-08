szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Bács-Kiskunra is kiadták a riasztást, erős széllel érkeznek a zivatarok

Címkék#előrejelzés#Riasztás#időjárás#zivatar

Kiadták a citromsárga riasztást Bács-Kiskunra is. Mutatjuk, hogy az időjárás-előrejelzés szerint mikor csapnak le a zivatarok.

Digner Brigitta

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok kialakulása miatt az ország több területére, köztük Bács-Kiskunra is. Az időjárás-előrejelzés szerint több milliméter eső is hullhat. 

ilyen időjárásra készülhetünk hétfőn
Zivatarokra számíthatunk, citromsárga riasztás van érvényben
Forrás: met.hu

Időjárás-előrejelzés

Hétfőn a kora reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék (15-25 milliméter), lokálisan felhőszakadás (30-40 milliméter, esetleg 50 milliméter), viharos széllökés (60-70 kilométer/óra) és apró szemű jég kíséretében. 

A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, melyeket felhőszakadás (25-30 milliméter), jégeső és erősen viharos széllökések (60-80 kilométer/óra) kísérhetnek. Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül majd.

 

 

