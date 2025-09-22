szeptember 22., hétfő

Hőség

1 órája

Csúcsra tört a szeptemberi kánikula, több település rekordot döntött Bács-Kiskunban

Címkék#kánikula#hőség#időjárás#hőmérséklet

Szeptember végéhez képest szokatlanul meleg napokat élünk. Az időjárás most extrém hőséget hozott, amely jóval meghaladja az ilyenkor megszokott átlagokat.

Brockmeyer Sophie Isabella

HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzésében tájékoztatott arról, hogy milyen extrém hőséget hozott magával az időjárás, ahhoz képest, hogy már szeptember végénél járunk. A maximum-hőmérséklet majdnem 10 fokkal magasabb volt az országos átlaghoz képest (30,1 fok).

a szeptember 21-ei időjárás térképen
Az időjárás szerint a Bajai Csillagvizsgálónál 32,6 fokot mértek
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldal

Az időjárás szerint még nyár van

Országszerte a TOP 10 legmelegebb városok listájába csak úgy lehetett bekerülni, ha a hőmérséklet 32 fok feletti volt. Ilyen forrósággal egyébként általában július közepétől augusztus közepéig szoktunk csak találkozni, ami szintén mutatja az időjárás extrémitását. 

A Bács-Kiskun vármegyei városok sem fogták vissza magukat a forróság idejére:

  • Baja a ranglista élén zárt, ugyanis 32,6 fokot mértek a településen.
  • Kisszállás szerezte meg a második helyet 32,5 fokkal.
  • Kelebia és Kiskunhalas a hatodik és a hetedik helyen áll 32,1 fokkal holtversenyben.

Az előrejelzések szerint hétfőn sem fogunk fázni, kis eséllyel a napi maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.

