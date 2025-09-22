Csúcsra tört a szeptemberi kánikula, több település rekordot döntött Bács-Kiskunban

HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzésében tájékoztatott arról, hogy milyen extrém hőséget hozott magával az időjárás, ahhoz képest, hogy már szeptember végénél járunk. A maximum-hőmérséklet majdnem 10 fokkal magasabb volt az országos átlaghoz képest (30,1 fok).

Az időjárás szerint a Bajai Csillagvizsgálónál 32,6 fokot mértek

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldal

Az időjárás szerint még nyár van

Országszerte a TOP 10 legmelegebb városok listájába csak úgy lehetett bekerülni, ha a hőmérséklet 32 fok feletti volt. Ilyen forrósággal egyébként általában július közepétől augusztus közepéig szoktunk csak találkozni, ami szintén mutatja az időjárás extrémitását.

A Bács-Kiskun vármegyei városok sem fogták vissza magukat a forróság idejére:

Baja a ranglista élén zárt, ugyanis 32,6 fokot mértek a településen.

a ranglista élén zárt, ugyanis 32,6 fokot mértek a településen. Kisszállás szerezte meg a második helyet 32,5 fokkal.

szerezte meg a második helyet 32,5 fokkal. Kelebia és Kiskunhalas a hatodik és a hetedik helyen áll 32,1 fokkal holtversenyben.

Az előrejelzések szerint hétfőn sem fogunk fázni, kis eséllyel a napi maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.