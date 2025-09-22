1 órája
Csúcsra tört a szeptemberi kánikula, több település rekordot döntött Bács-Kiskunban
Szeptember végéhez képest szokatlanul meleg napokat élünk. Az időjárás most extrém hőséget hozott, amely jóval meghaladja az ilyenkor megszokott átlagokat.
HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzésében tájékoztatott arról, hogy milyen extrém hőséget hozott magával az időjárás, ahhoz képest, hogy már szeptember végénél járunk. A maximum-hőmérséklet majdnem 10 fokkal magasabb volt az országos átlaghoz képest (30,1 fok).
Az időjárás szerint még nyár van
Országszerte a TOP 10 legmelegebb városok listájába csak úgy lehetett bekerülni, ha a hőmérséklet 32 fok feletti volt. Ilyen forrósággal egyébként általában július közepétől augusztus közepéig szoktunk csak találkozni, ami szintén mutatja az időjárás extrémitását.
A Bács-Kiskun vármegyei városok sem fogták vissza magukat a forróság idejére:
- Baja a ranglista élén zárt, ugyanis 32,6 fokot mértek a településen.
- Kisszállás szerezte meg a második helyet 32,5 fokkal.
- Kelebia és Kiskunhalas a hatodik és a hetedik helyen áll 32,1 fokkal holtversenyben.
Az előrejelzések szerint hétfőn sem fogunk fázni, kis eséllyel a napi maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Újabb rollerbaleset követelt halálos áldozatot, elhunyt egy 10 éves kisfiú