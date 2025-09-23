Nincs könnyű dolga a gazdáknak: a drámai csapadékhiány után esőzések nehezíthetik a betakarítást

Az időjárás szélsőségei nemcsak a betakarítást nehezítik, hanem a jövőbeni vetések sikerét is veszélyeztetik. A száraz talaj, a hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a közelgő esők miatt a gazdáknak minden nap újra kell tervezniük munkáikat. – tájékoztatott a HungaroMet.

Az időjárás problémássá teheti a betakarítást

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Csapadékhiány sújtja a megye földjeit

Mint a tájékoztatásból kiderül. elmúlt öt napban gyakorlatilag nem esett számottevő eső a Bács-Kiskunban, a mérőállomások mindössze 0,0–0,1 milliméter közötti csapadékot jeleztek. A 30 napos csapadékösszeg a megye északi részein 26–49 milliméter között alakult, míg a délebbi tájakon alig 13–22 milliméter hullott. Ez jóval elmarad a sokéves átlagtól.

Az ország más részein sokkal kedvezőbb volt a helyzet: a Dunántúl nyugati és északnyugati térségeiben, valamint az északi és keleti határ mentén 50–120 milliméter csapadék is lehullott, ami jelentősen enyhítette az aszályt. Ezzel szemben az Alföld déli vidékein – köztük Bács-Kiskunban – szinte alig esett eső, ami tovább mélyítette a csapadékhiányt.

Száraz talaj és szélsőséges hőmérsékletek

A csapadékhiány hatása a talajnedvességben is megmutatkozik. Szeptember 20-án a talaj felső 20 centiméteres rétege átlagosan 50 százalék körüli nedvességet tartalmazott, a fél méteres réteg azonban már csak 23–28 százalék közötti értéket mutatott. Ez különösen veszélyes a frissen vetett repce fejlődése, illetve a talaj előkészítése szempontjából.

Az időjárás a hőmérsékletek tekintetében is szélsőséges arcát mutatta:

szeptember 21-én a maximum hőmérséklet Bács-Kiskunban jellemzően 32 fok körül alakult,

míg szeptember 18-án hajnalban 4–9 fok közötti minimumokat mértek.

A nappali nyár és az éjszakai őszi lehűlés komoly stresszt jelent a növényállományoknak.

Kukoricában és napraforgóban is súlyos károkat okozott az aszály

A nyári aszály különösen a kukoricát és a napraforgót viselte meg. Bár az ország egyes részein időszakosan bőséges csapadék hullott, Bács-Kiskun megyében az öntözetlen kukoricatáblák sok helyen katasztrofális állapotba kerültek. A középső országrészben – így a Dél-Alföldön is – kiterjedt területeken igen rossz a termés, sok helyen már a nyár végén megindult a növényszáradás.