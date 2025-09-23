szeptember 23., kedd

Agrometeorológia

50 perce

Nincs könnyű dolga a gazdáknak: a drámai csapadékhiány után esőzések nehezíthetik a betakarítást

Az elmúlt hetekben szinte kiégett a megye földje, most pedig az esők tehetik kockázatossá a betakarítást. Az időjárás fordulata miatt a gazdák különösen nehéz napok elé néznek. A HungaroMet szerint Bács-Kiskunban az elmúlt három hónapban közel 100 milliméterrel kevesebb eső esett a szokásosnál.

Orosz Fanni Flóra

Az időjárás szélsőségei nemcsak a betakarítást nehezítik, hanem a jövőbeni vetések sikerét is veszélyeztetik. A száraz talaj, a hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a közelgő esők miatt a gazdáknak minden nap újra kell tervezniük munkáikat. – tájékoztatott a HungaroMet.

lecsap az időjárás a földeken
Az időjárás problémássá teheti a betakarítást
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Csapadékhiány sújtja a megye földjeit

Mint a tájékoztatásból kiderül. elmúlt öt napban gyakorlatilag nem esett számottevő eső a Bács-Kiskunban, a mérőállomások mindössze 0,0–0,1 milliméter közötti csapadékot jeleztek. A 30 napos csapadékösszeg a megye északi részein 26–49 milliméter között alakult, míg a délebbi tájakon alig 13–22 milliméter hullott. Ez jóval elmarad a sokéves átlagtól.

Az ország más részein sokkal kedvezőbb volt a helyzet: a Dunántúl nyugati és északnyugati térségeiben, valamint az északi és keleti határ mentén 50–120 milliméter csapadék is lehullott, ami jelentősen enyhítette az aszályt. Ezzel szemben az Alföld déli vidékein – köztük Bács-Kiskunban – szinte alig esett eső, ami tovább mélyítette a csapadékhiányt.

Száraz talaj és szélsőséges hőmérsékletek

A csapadékhiány hatása a talajnedvességben is megmutatkozik. Szeptember 20-án a talaj felső 20 centiméteres rétege átlagosan 50 százalék körüli nedvességet tartalmazott, a fél méteres réteg azonban már csak 23–28 százalék közötti értéket mutatott. Ez különösen veszélyes a frissen vetett repce fejlődése, illetve a talaj előkészítése szempontjából.

Az időjárás a hőmérsékletek tekintetében is szélsőséges arcát mutatta: 

  • szeptember 21-én a maximum hőmérséklet Bács-Kiskunban jellemzően 32 fok körül alakult, 
  • míg szeptember 18-án hajnalban 4–9 fok közötti minimumokat mértek. 

A nappali nyár és az éjszakai őszi lehűlés komoly stresszt jelent a növényállományoknak.

Kukoricában és napraforgóban is súlyos károkat okozott az aszály

A nyári aszály különösen a kukoricát és a napraforgót viselte meg. Bár az ország egyes részein időszakosan bőséges csapadék hullott, Bács-Kiskun megyében az öntözetlen kukoricatáblák sok helyen katasztrofális állapotba kerültek. A középső országrészben – így a Dél-Alföldön is – kiterjedt területeken igen rossz a termés, sok helyen már a nyár végén megindult a növényszáradás.

A szeptemberi esők már nem hoztak javulást, sőt rontották a termés minőségét. Több gazdálkodó a megye déli részein kénytelen volt lesilózni a kukoricát, mert szemtermésre már nem számíthatott. A napraforgó is hasonló helyzetbe került: a termés mennyisége és minősége messze elmarad a megszokottól.

Változékony időjárás nehezíti a betakarítást

Az előrejelzések szerint szerdán 25–27 fok lehet a csúcs, csütörtöktől azonban fordulat érkezik: az Alföldön is többfelé várható eső, zápor, sőt zivatar is. A hét második felében a hőmérséklet jelentősen visszaesik, a nyugati és északi országrészekben 15 fok körüli csúcsértékek várhatók, de a Dél-Alföldön is mérséklődik a meleg. Ez azt jelenti, hogy Bács-Kiskun megyében a gazdák számára a betakarítási munkák szervezése most különösen nagy körültekintést igényel.

Az országos adatok szerint a hét végén főként a Dunántúlon várható több csapadék, míg keleten és északkeleten kevesebb eső valószínű. Ez tovább erősíti a különbségeket: nyugaton és északon a terméskilátások még elfogadhatóak, míg az Alföld déli részein – így Bács-Kiskunban – egyre kritikusabb a helyzet.

