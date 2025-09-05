Csúcsokat döntött az Alföld, ilyen meleg még sosem volt szeptember elején

szeptember 5., péntek

A HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai szerint az elmúlt 24 órában a hőmérséklet mind nappal, mind éjszaka jóval meghaladta az ilyenkor szokásos értékeket. Az időjárás a megszokottnál melegebb és szárazabb, Bács-Kiskun déli része az egyik csúcstartó.

Orosz Fanni Flóra

Az átlagos szeptemberi értékekhez képest a mostani napok Bács-Kiskunban szokatlanul meleg időjárást hoztak. A napi maximum hőmérséklet közel 30 fok, míg az éjszakai minimum is 17 fok körül alakult Magyarországon.

Bács-Kiskun időjárása szeptember 4-én
Szeptember 4-i időjárás: a napi maximum-hőmérséklet eltérése a sokéves átlagtól
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Mennyivel volt melegebb?

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján országosan + 6,5 Celsius-fokkal, Bács-Kiskun déli területein 8 fokkal volt magasabb a hőmérséklet a sokévi átlagnál.

A minimum- és a maximum-hőmérséklet is rekordokat döntött

Az éjszakai minimum-hőmérséklet átlagosan 17 Celsius-fok körül alakult, az ilyenkor szokásos 12 Celsius-fok helyett most jóval enyhébb éjszakákat tapasztalhattunk.

A napi maximum-hőmérséklet átlagosan körülbelül 30 fok volt, a sokévi átlag ezzel szemben 24 Celsius-fok.

Az időjárási helyzet összegzése

A szeptemberi időjárás Bács-Kiskunban a megszokottnál melegebb és szárazabb volt. Az adatok szerint mind a nappali, mind az éjszakai hőmérsékletek jóval a hosszú távú átlag fölött alakultak, a csapadék pedig továbbra is alig érkezett a térségbe.

A kommentelők sem örülnek a melegnek

A HungaroMet Facebook-posztja alatt többen panaszkodtak a szokatlan melegre. A hozzászólásokban sokan írták, hogy nem kedvelik a szeptemberi hőséget, és már a reggeli órákban sem tudnak szellőztetni, mert a kora reggeli levegő is meleg, így a lakásokban nehezen lehet felfrissülni.

 

 

