Az ország keleti felével ellentétben Bács-Kiskunban elég unalmasnak ígérkezik az időjárás

A HungaroMet tájékoztatása szerint pénteken napnyugta után előbb Sopron környékén, majd a Dunántúlon sokfelé megerősödik az északnyugati szél. Éjfél után a Duna–Tisza közére is megérkezik a front szele, amely tisztább, szárazabb levegőt hoz magával. A hidegfront előtt az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén néhol zápor, zivatar alakulhat ki, de a front csapadéka Nyugat-Dunántúlon gyorsan feloszlik. Így az időjárás Bács-Kiskunban nem romlik el igazán.

Így alakul az időjárás Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Zivatarok keleten szombaton

Szombat délután a keleti országrészben aktívabb időjárás várható. A HungaroMet előrejelzett széltérképe szerint az északnyugati szél ugyan stabilabb levegőt szállít, de a szélvédett térségekben kialakuló összeáramlás kedvez a zivatarfelhők fejlődésének. Az érintett területeken hirtelen kialakuló intenzív csapadékgócok jelenhetnek meg a délutáni és esti órákban.

Időjárás Bács-Kiskunban

A front hatása ellenére Bács-Kiskun megyében pénteken és szombaton is megmarad a nyárias jellegű időjárás. A hőmérséklet mindkét nap 30 fok körül alakul, jelentős csapadékra nem kell számítani. A szél a megye térségében is megélénkül, de zivatar kialakulásának esélye kicsi.