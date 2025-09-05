szeptember 5., péntek

HungaroMet

38 perce

Az ország keleti felével ellentétben Bács-Kiskunban elég unalmasnak ígérkezik az időjárás

Címkék#előrejelzés#időjárás#hidegfront#zivatar

Az előrejelzés szerintem hidegfront érkezik hazánkba, de nem mindenhol egyformán érezteti a hatását. Nézzük, ennek fényében, hogyan alakul az időjárás Bács-Kiskunban.

Orosz Fanni Flóra

A HungaroMet tájékoztatása szerint pénteken napnyugta után előbb Sopron környékén, majd a Dunántúlon sokfelé megerősödik az északnyugati szél. Éjfél után a Duna–Tisza közére is megérkezik a front szele, amely tisztább, szárazabb levegőt hoz magával. A hidegfront előtt az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén néhol zápor, zivatar alakulhat ki, de a front csapadéka Nyugat-Dunántúlon gyorsan feloszlik. Így az időjárás Bács-Kiskunban nem romlik el igazán.

Nézzük, hogyan alakul az időjárás Bács-Kiskunban
Így alakul az időjárás Bács-Kiskunban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Zivatarok keleten szombaton

Szombat délután a keleti országrészben aktívabb időjárás várható. A HungaroMet előrejelzett széltérképe szerint az északnyugati szél ugyan stabilabb levegőt szállít, de a szélvédett térségekben kialakuló összeáramlás kedvez a zivatarfelhők fejlődésének. Az érintett területeken hirtelen kialakuló intenzív csapadékgócok jelenhetnek meg a délutáni és esti órákban.

Időjárás Bács-Kiskunban

A front hatása ellenére Bács-Kiskun megyében pénteken és szombaton is megmarad a nyárias jellegű időjárás. A hőmérséklet mindkét nap 30 fok körül alakul, jelentős csapadékra nem kell számítani. A szél a megye térségében is megélénkül, de zivatar kialakulásának esélye kicsi.

 

 

