Előrejelzés

2 órája

Zivatarok és erős széllökések miatt dermesztő reggelre ébredhetünk

Címkék#ősz#előrejelzés#időjárás

A hidegfronttal a jelentős lehűlés is megérkezett, szórványosan várható még eső. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

A csütörtökhöz hasonlóan péntek reggelre is marad a felhős, borult idő, szórványosan zápor, zivatar várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

holnapi időjárás Bács-Kiskunban, esős lesz a nap,
A holnapi időjárás még tartogat záport
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szórványosan fordulhat elő időszakos eső, zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A keleti, északkeleti szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

Délután nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és több helyen néhány órára a nap is előbújhat, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak továbbra is szárazon maradhatnak, máshol észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt – lokálisan akár több hullámban is lehet csapadék. 

A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz. Délutánra többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet – a viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk.

