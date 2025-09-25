Zivatarok és erős széllökések miatt dermesztő reggelre ébredhetünk

A csütörtökhöz hasonlóan péntek reggelre is marad a felhős, borult idő, szórványosan zápor, zivatar várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás még tartogat záport

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szórványosan fordulhat elő időszakos eső, zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A keleti, északkeleti szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

Délután nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és több helyen néhány órára a nap is előbújhat, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak továbbra is szárazon maradhatnak, máshol észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt – lokálisan akár több hullámban is lehet csapadék.

A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz. Délutánra többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet – a viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk.