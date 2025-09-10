Sok minden beleférhet egyetlen napba, borúból derűbe csöppenhetünk csütörtökön

Csütörtök reggel még borult lesz az ég, majd nap közben több helyen is várható többórás napsütés. – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Holnapi időjárás: A zivatarok mellett többórás napsütés is várható

Forrás: HungaroMet

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint borult lesz az ég, majd délnyugat felől egyre nagyobb területen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a tartós esőt okozó kiterjedt csapadékzóna északkelet felé húzódik. Beágyazott zivatarok is előfordulhatnak. A szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon pára, köd képződik. A délkeleti szél délire, délnyugatira fordul, és élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Kora délelőttig még erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, az összefüggő csapadék északkelet felé lassan elhagyja térségünket. Később a középső és nyugati országrészben hosszabb időre kisüt a nap, gomolyfelhős, napos idő várható, míg keleten több felhő marad az égen. Napközben a Dunától keletre több helyen, délnyugaton, nyugaton elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Estére mindenhol csökken a felhőzet. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon északnyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 28 fok között valószínű.