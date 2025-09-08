szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

46 perce

Ne induljon útnak esernyő nélkül, különben csúnyán elázhat!

Címkék#előrejelzés#időjárás#zivatar

Csapadékkal érkezik a kedd reggel, délutánra viszont már enyhébb időre számíthatunk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Kedd reggel zápor zivatarok érkezhetnek, de délutánra ismét visszatér a meleg idő, gyenge marad a légmozgás – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

csapadékos reggel, holnapi időjárás,
Holnapi időjárás: a csapadékos reggel után visszatér a meleg
Forrás: HungaroMet.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint kedd reggelre megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban hazánk északkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Délelőtt még többfelé felhős lehet az ég, és főként hazánk keleti, északkeleti felén több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután már nagyrészt napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, utóbbiakból inkább már csak az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan csapadékgócok. Estétől nyugaton, délnyugaton már elkezd megnövekedni a felhőzet és záporok, zivatarok is érkezhetnek oda. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu