Ne induljon útnak esernyő nélkül, különben csúnyán elázhat!

Kedd reggel zápor zivatarok érkezhetnek, de délutánra ismét visszatér a meleg idő, gyenge marad a légmozgás – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Holnapi időjárás: a csapadékos reggel után visszatér a meleg

Forrás: HungaroMet.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint kedd reggelre megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban hazánk északkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Délelőtt még többfelé felhős lehet az ég, és főként hazánk keleti, északkeleti felén több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután már nagyrészt napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, utóbbiakból inkább már csak az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan csapadékgócok. Estétől nyugaton, délnyugaton már elkezd megnövekedni a felhőzet és záporok, zivatarok is érkezhetnek oda. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható.