Kár lenne a szobában maradni, továbbra is élvezhetjük a jó időt

A hét elejei hűvös után pénteken is még tart a jó idő, csak néhány helyen zavarja felhőzet a napsütést. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Várkonyi Rozália

Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé kiderül az égbolt. Ugyanakkor a keleti és északkeleti tájakon hajnalban még lehetnek felhősebb körzetek. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a derültebb, hidegre hajlamos vidékeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárás-előrejelzés térképen
A holnapi időjárás szerint akár 11 fokra is lecsökkenhet a hőmérséklet hajnalra
Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint pénteken délután a délnyugati országrészben túlnyomóan derült idő várható, míg keletebbre és északkeletebbre a napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet. Csapadék nem valószínű. A többnyire nyugati irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

 

