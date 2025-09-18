1 órája
Kár lenne a szobában maradni, továbbra is élvezhetjük a jó időt
A hét elejei hűvös után pénteken is még tart a jó idő, csak néhány helyen zavarja felhőzet a napsütést. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.
Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé kiderül az égbolt. Ugyanakkor a keleti és északkeleti tájakon hajnalban még lehetnek felhősebb körzetek. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a derültebb, hidegre hajlamos vidékeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
A HungaroMet tájékoztatása szerint pénteken délután a délnyugati országrészben túlnyomóan derült idő várható, míg keletebbre és északkeletebbre a napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet. Csapadék nem valószínű. A többnyire nyugati irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Retteghetnek a fügetulajdonosok, itt az új kártevő, ami belülről falja fel a gyümölcsöt
Kecskemét is beszáll a nagy pizzás buliba, jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája!