Érdemes a szabadban tölteni a délutánt, az időjárás partner lesz ebben

Kedden kiderül az ég, többórás napsütés jön. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Délelőtt még napos időre van kilátás, a késő délutáni órákban azonban vastag felhőtakaró éri el Bács-Kiskunt – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

napos lesz a holnapi időjárás,
A holnapi időjárás sok napsütést tartogat
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint a záporos gócok az esti, késő esti órákban lecsengnek, miközben a gomolyfelhők is a legtöbb helyen feloszlanak – nagy területen kiderül az ég. Az északias szél fokozatosan gyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken –1, –2 fokig hűlhet a levegő. Talajmenti fagy másutt is több helyen előfordulhat.

Délután a nyugati, délnyugati tájakat beborító vastag felhőzet, csak lassan terjeszkedik keleti irányba, a késő délutáni, esti órákban megközelítőleg az ország délnyugati felét, kétharmadát érinti. Előtte az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződés mellett. 

A gomolyfelhőkből kevés helyen zápor, zivatar, az összefüggő, vastag felhőzetből néhol csepergő eső is előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad. Délutánra általában 10 és 16 fok közé melegszik fel a levegő.

