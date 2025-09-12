Csupán egy napig élvezhetjük a jó időt a hétvégén

Szombat reggel több helyen várható köd, emellett záporok és zivatarok is előfordulhatnak, délutánra viszont visszatér a meleg, napos idő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Holnapi időjárás: délutánra visszatér a napsütés és a meleg

Forrás: Hungaromet.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint nyugat felől fokozatosan növekszik a fátyolfelhőzet, de az északnyugati, nyugati megyékben vastagabb felhők is lehetnek. Arrafelé záporok, zivatarok előfordulhatnak. Foltokban köd képződik. Többnyire gyenge marad a légmozgás, egyedül zivatarok környezetében fordulhat elő szélélénkülés, szélerősödés. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között valószínű.

Délután a ködfoltok feloszlása után fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati, nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Vasárnap hidegfront érkezik

Mint arról korábban beszámoltunk, Ország Ferenc, kecskeméti meteorológus tájékoztatása alapján vasárnap 22-23 fok lehet a maximum, nagy valószínűséggel csapadékkal egy hidegfront átvonulása miatt.