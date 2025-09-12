szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

4 órája

Csupán egy napig élvezhetjük a jó időt a hétvégén

Címkék#ősz#előrejelzés#időjárás

Nem árt előre tervezni, ha programot szervezünk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Szombat reggel több helyen várható köd, emellett záporok és zivatarok is előfordulhatnak, délutánra viszont visszatér a meleg, napos idő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

holnapi időjárás során visszatér a napsütés,
Holnapi időjárás: délutánra visszatér a napsütés és a meleg
Forrás: Hungaromet.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint nyugat felől fokozatosan növekszik a fátyolfelhőzet, de az északnyugati, nyugati megyékben vastagabb felhők is lehetnek. Arrafelé záporok, zivatarok előfordulhatnak. Foltokban köd képződik. Többnyire gyenge marad a légmozgás, egyedül zivatarok környezetében fordulhat elő szélélénkülés, szélerősödés. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között valószínű.

Délután a ködfoltok feloszlása után fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati, nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Vasárnap hidegfront érkezik

Mint arról korábban beszámoltunk, Ország Ferenc, kecskeméti meteorológus tájékoztatása alapján vasárnap 22-23 fok lehet a maximum, nagy valószínűséggel csapadékkal egy hidegfront átvonulása miatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu