Esernyőre nem lesz szükség, de nem árt rétegesen öltözni

A hidegfront elvonultával visszatér a napos idő. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Szerda reggelre megszűnik az esőzés, de sok helyen megélénkül a szél, délutánra melegedés várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

holnapi időjárás Bács-Kiskunban, melegszik a levegő szerdán,
Holnapi időjárás: a hidegfront után ismét melegedni kezd a levegő
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint északnyugat felől tovább csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Reggelre nagyrészt kiderül az ég. A csapadéktevékenység legkésőbb hajnalra a déli megyékben is megszűnik. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk maradhat, amit néhol erős lökés is kísérhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 16 fok között várható.

Délután a nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon éjszaka képződött köd feloszlását követően napközben már országszerte sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik. Délutánra 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.

 

 

