Napsütéses, szárazabb idővel kezdjük a hetet

A hét első munkanapján nyugodtabb időre számíthatunk: a köd feloszlása után többnyire napos idő ígérkezik. Nézzük, a holnapi időjárás-előrejelzés szerint hány fokot jósolnak.

Várkonyi Rozália

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék esélye, az éjszaka második felére már csak az északkeleti és keleti megyékben fordulhat elő eső. Hajnalra helyenként köd vagy pára is képződhet. A szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a derült, szélcsendes tájakon ennél hűvösebb, míg vízpartok közelében és magasabban fekvő helyeken enyhébb lehet a hajnal – írja a HungaroMet

a holnapi időjárás előrejelzés térképen
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint 10 fok felett lesz a hőmérséklet hajnalban
Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Hétfő délután a köd és pára feloszlása után többnyire napos, gyengén felhős idő várható, bár időnként lehetnek felhősebb körzetek is. Északkelet felé délelőtt néhol kialakulhat egy-egy zápor, másutt azonban nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szél helyenként kissé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 20 és 26 fok között alakul.

térképen, hány fokot jósolnak hétfőre
Akár 26 fokot is mérhetőnk hétfőn
Fotó: met.hu

 

