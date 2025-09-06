Forrósággal zárul a hét

szeptember 6., szombat

Továbbra sem szükséges búcsút inteni a nyárnak, nem enyhül a meleg a hét végére sem. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Sok napsütésre, forróságra készülhetünk a hét utolsó napján is, záporok, zivatarok inkább az ország északi, keleti felében várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

holnapi időjárás, forróságra készülhetünk,
A holnapi időjárás sem tartogat lehűlést
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Vasárnap reggelre a záporok, zivatarok megszűnnek, a gomolyfelhők összeesnek, és általában derült vagy gyengén felhős idő várható. Néhol párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. Az északias szél tovább veszít erejéből, északkeleten maradhat a legtovább élénk a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 9 és 18 fok között várható.

Délután a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

 

 

