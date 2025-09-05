38 perce
Ne tervezzen otthon ülős programot, úgysem tud majd ellenállni a jó időnek
Nyárias idővel köszöntött be az ősz, és egy darabig még élvezhetjük a forró napsugarakat. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.
A hétvége sok napsütéssel indul, keleten azonban még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Nézzük a részletes holnapi időjárás-előrejelzést!
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Szombaton napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
