Ne tervezzen otthon ülős programot, úgysem tud majd ellenállni a jó időnek

A hétvége sok napsütéssel indul, keleten azonban még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Nézzük a részletes holnapi időjárás-előrejelzést!

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint sok napsütéses órára számíthatunk

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Szombaton napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.