Ismét megmutatja erejét a nap, a délutánt érdemes lesz a szabadban tölteni

A hét elejei hidegfront után csütörtökön már csak néhol zavarja felhőzet a napsütést. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Csütörtökön reggelre jelentősen lehűl a hőmérséklet, viszont délutánra a napos idővel melegedés is várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

holnapi időjárás Bács-Kiskunban, felmelegedés várható,
Holnapi időjárás: megkezdődik a felmelegedés
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint általában derült marad az ég, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve párásság, köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

Délután a hajnali párásság, ködfoltok megszűnése után derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. A nyugatias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 21, 25 fokig melegszik fel a levegő.

 

