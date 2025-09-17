Ismét megmutatja erejét a nap, a délutánt érdemes lesz a szabadban tölteni

Csütörtökön reggelre jelentősen lehűl a hőmérséklet, viszont délutánra a napos idővel melegedés is várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Holnapi időjárás: megkezdődik a felmelegedés

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint általában derült marad az ég, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve párásság, köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

Délután a hajnali párásság, ködfoltok megszűnése után derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. A nyugatias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 21, 25 fokig melegszik fel a levegő.