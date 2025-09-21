Továbbra is kitart a kánikula, jó, ha kéznél van a napszemüveg

Továbbra is kitart a szeptemberi kánikula, a sok napsütés mellett a délnyugati szél azonban sokfelé megélénkülhet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás kedvez a szabadtéri programoknak

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az előrejelzések szerint nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül alakul majd.