Előrejelzés
2 órája
Továbbra is kitart a kánikula, jó, ha kéznél van a napszemüveg
Igazi nyári időnek örülhetünk Bács-Kiskunban. Mutatjuk, hány fokot jósolnak hétfőre, és mit tartogat még a holnapi időjárás.
Továbbra is kitart a szeptemberi kánikula, a sok napsütés mellett a délnyugati szél azonban sokfelé megélénkülhet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Az előrejelzések szerint nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül alakul majd.
