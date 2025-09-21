szeptember 21., vasárnap

Máté névnap

Előrejelzés

2 órája

Továbbra is kitart a kánikula, jó, ha kéznél van a napszemüveg

Címkék#előrejelzés#időjárás#szeptember#hőmérséklet

Igazi nyári időnek örülhetünk Bács-Kiskunban. Mutatjuk, hány fokot jósolnak hétfőre, és mit tartogat még a holnapi időjárás.

Digner Brigitta

Továbbra is kitart a szeptemberi kánikula, a sok napsütés mellett a délnyugati szél azonban sokfelé megélénkülhet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

ilyen lesz a holnapi időjárás
A holnapi időjárás kedvez a szabadtéri programoknak
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az előrejelzések szerint nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül alakul majd.

 

 

