szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

30 perce

Viszlát nyár! Zivatarokkal, erős széllel érkezik a lehűlés

Címkék#ősz#előrejelzés#időjárás

Úgy tűnik eddig tartott a napsütés, nyakunkon az esős őszi időjárás. Mutatjuk, hány fokot jósolnak a holnapi időjárás-előrejelzés szerint.

Várkonyi Rozália

Szerda hajnalban többnyire felhős vagy erősen felhős időre számíthatunk. Az éjszaka közepére a záporok, esőgócok átmenetileg megszűnnek, majd hajnalban a Nyugat-Dunántúlon ismét kialakulhat helyenként eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként az ország északkeleti részén élénk, a Zemplén térségében és a Bodrogközben időnként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet éjszaka 11 és 18 fok között alakul. – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárás térképen
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint elkél majd egy esernyő
Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint délutánra is marad a felhős, illetve erősen felhős ég, de időnként rövidebb napos periódusok is előfordulhatnak. Napközben elsősorban a nyugati megyékben fordulhat elő gyenge csapadék. Késő délutántól, estétől délnyugat felől egy csapadékzóna éri el az országot, amelyből egyre több helyen várható eső, zápor, délen helyenként akár zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, Borsod térségében pedig erős, néhol akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között alakul, de az Alpokalján és Borsod északi részén ennél hűvösebb, csupán 16–20 fok várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu