Viszlát nyár! Zivatarokkal, erős széllel érkezik a lehűlés

Szerda hajnalban többnyire felhős vagy erősen felhős időre számíthatunk. Az éjszaka közepére a záporok, esőgócok átmenetileg megszűnnek, majd hajnalban a Nyugat-Dunántúlon ismét kialakulhat helyenként eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként az ország északkeleti részén élénk, a Zemplén térségében és a Bodrogközben időnként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet éjszaka 11 és 18 fok között alakul. – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint elkél majd egy esernyő

Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint délutánra is marad a felhős, illetve erősen felhős ég, de időnként rövidebb napos periódusok is előfordulhatnak. Napközben elsősorban a nyugati megyékben fordulhat elő gyenge csapadék. Késő délutántól, estétől délnyugat felől egy csapadékzóna éri el az országot, amelyből egyre több helyen várható eső, zápor, délen helyenként akár zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, Borsod térségében pedig erős, néhol akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között alakul, de az Alpokalján és Borsod északi részén ennél hűvösebb, csupán 16–20 fok várható.