Sopronban igazi ősz, Kelebián nyárias meleg – mintha nem is ugyanarról az országról lenne szó

Érdemes még kihasználni a keddi napsütéses időt, nem sokáig élvezhetjük már a szeptemberi nyarat. Mutatjuk, mit tartogat a holnapi időjárás.

Délkeleten még marad a fátyolfelhők melletti napos, száraz idő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az előrejelzések szerint kedden megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé időszakos eső, záporeső több helyen előfordulhat. Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet. 

A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül. A maximum hőmérséklet tág határok között várható, az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk majd.

