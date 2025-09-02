Zivataros éjszaka várhat ránk, de a nyarat még nem kell búcsúztatni

Mint arról korábban írtunk, kedden 31-32 fokig kúszott a hőmérő higanyszála, de estefelé zivatarok jöhetnek. A holnapi időjárást is részben ez a változás határozza meg.

Némi felfrissült hozhat a holnapi időjárás

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A holnapi időjárás szélesebb skálán mozog

Már kedden a késő délutáni órákban a nyugati határ közelében, majd estétől, késő estétől nyugat felől a Dunántúl más részein is, hajnaltól szerda délig a középső területeken is előfordulhat kevés helyen zivatar, amelyekhez lokálisan intenzív csapadék és átmeneti erős, viharos széllökés, jégeső társulhat. Épp ezért szerda éjfélig a HungaroMet tájékoztatása szerint citromsárga, elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunra is.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg.