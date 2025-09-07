Felhőszakadás hűtheti le Bács-Kiskunt, figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

A vasárnap tapasztalt kellemes idő javarészt kitart még hétfőn is. A holnapi időjárás nyugodtságába ugyan zivatarok zavarhatnak, de az esti órákra északra szorul vissza a csapadék.

Holnapi időjárás: záporok, zivatarok várhatók

Forrás: Hungaromet.hu

A holnapi időjárást figyelmeztető előrejelzés is kíséri

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn az éjszaka folyamán, illetve a kora hajnali órákban egy hidegörvény hatására először az Északi-középhegység térségében, majd később már az Alföldön is kialakulhatnak zivatarok. Emiatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunra hétfőn.

Az erősebb zivatarcellákhoz elsősorban intenzív csapadék (15–25 milliméter), helyenként felhőszakadás (>25–30 milliméter), viharos széllökések (60–70 kilométer/óra), valamint kisebb méretű jég társulhat.

Az esti órákra megnyugszik az idő

A nap folyamán egy rövidebb szünetet követően délben, illetve kora délutántól a Dunától keletre ismét nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, mint vasárnap. Ezekhez a fent említett jelenségek mellett nagyobb eséllyel társulhat jégeső is.

Az esti, késő esti órákra a zivatarok fokozatosan veszítenek erejükből, és egyre inkább az északi, északkeleti határ közelébe szorul vissza a zivatartevékenység.