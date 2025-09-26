Kabát vagy póló? Mutatjuk, hogyan alakul a hőmérséklet szombaton

Szombat hajnalban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár időnként kisebb-nagyobb felhőzet-szakadozások is előfordulhatnak. Szórványosan még kialakulhat kisebb eső vagy zápor, de a csapadék esélye fokozatosan csökken a nap folyamán. A keleti, délkeleti szél csak helyenként élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de az északkeleti, kevésbé felhős és szélvédett területeken ennél hűvösebb is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint nem árt kabátot viselnünk hajnalban

Fotó: Met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint délutánra az ország nagy részén túlnyomóan felhős idő várható, de időnként hosszabb-rövidebb napos periódusok is előfordulhatnak. Különösen az északkeleti térségekben helyenként jelentősebben is csökkenhet a felhőzet. A csapadék kialakulásának valószínűsége tovább mérséklődik, már csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. A keleti irányú szél néhol megélénkülhet. A délutáni órákban 14 és 22 fok közötti maximum-hőmérsékletre számíthatunk.