Helyenként a nap is előbukkan a felhők mögül

Szórványosan várható még eső a hét első napján. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

A felhőtakaró mellett még kell számítani csapadékra– derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárásban még lehet eső,
Esőt is tartogathat a holnapi időjárás
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Hajnalra foltokban pára, köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szélvédett hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékeket is mérhetünk.

Délután pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként – legkisebb valószínűséggel a délnyugati országrészben – eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül. Délutánra általában 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.

