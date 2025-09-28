30 perce
Helyenként a nap is előbukkan a felhők mögül
Szórványosan várható még eső a hét első napján. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.
A felhőtakaró mellett még kell számítani csapadékra– derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
A HungaroMet tájékoztatása szerint szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Hajnalra foltokban pára, köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szélvédett hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékeket is mérhetünk.
Délután pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként – legkisebb valószínűséggel a délnyugati országrészben – eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül. Délutánra általában 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Gyönyörű menyasszonyi ruhában tündököl a Miss World Hungary sztárja – fotó