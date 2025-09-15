1 órája
Kettéosztja az országot egy hidegfront, de az Alföldön élők nem panaszkodhatnak
Északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg hazánkat, amely miatt zápok és zivatarok is lehetnek. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint jelentős hőmérséklet-különbségeket hoz magával a front.
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a derült, csapadékmentes idő után hajnalra északnyugaton és északon megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, de az északkeleti, hidegre hajlamos vidékeken ennél hűvösebb is lehet. Ezzel szemben a Dunántúl egyes részein, különösen a magasabban fekvő területeken enyhébb maradhat az éjszaka – írja a HungaroMet.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Kedd délután északnyugat felől egy frontális felhőzet vonul be, ugyanakkor délelőtt az Alföldön még több órán át kisüthet a nap. Szórványosan számítani lehet csapadékra: nyugaton és északnyugaton főként eső valószínű, máshol záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Élénk széllökések lehetnek, átmeneti szélerősödés elsősorban zivatarok környezetében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 17, míg a délkeleti határ közelében akár 28 fok is lehet.
