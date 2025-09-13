35 perce
Kiadták a figyelmeztetést: a zivatarok mellett jégesőt is jósolnak
Nem biztos, hogy jó ötlet kinti programot szerveznünk vasárnapra. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint heves zivatarok csapnak le.
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és az éjszaka második felében a Dunántúlon egyre több helyen elered az eső. Emellett északon is kialakulhatnak záporok, néhol akár zivatar is lehet.
A keleti országrészben jobbára fátyolfelhős vagy gyengén felhős, száraz idő várható. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 16 és 20 fok között alakul, de az eleinte kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet – írja a HungaroMet.
Elsőfokú figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben
A meteorológiai szolgálat a zivatarok kialakulása miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Bács-Kiskunra is vasárnapra. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Vasárnap délután többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de a délután folyamán nyugat felől fokozatosan elkezd felszakadozni a felhőzet.
A kelet felé vonuló csapadékzóna sokfelé hoz esőt, záporokat, helyenként zivatarokat is. A front előtt a szél délies irányból fúj, mögötte viszont nyugatira, északnyugatira fordul, és többfelé erős széllökések kísérhetik – zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 fok körül alakul, de a tartósan esős tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő, míg délkeleten a délelőtti órákra akár 25 fokig is melegedhet a levegő.
