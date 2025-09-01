szeptember 1., hétfő

Egon, Egyed névnap

Előrejelzés

2 órája

Átverve érezhetjük magunkat, ne dőljön be a napos délelőttnek

Szeptember elsejével beköszöntött az ősz, legalábbis a naptár szerint. Az időjárás azonban egyelőre még mindig a nyarat idézi. Nézzük, mit tartogat a holnapi időjárás.

Digner Brigitta

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak, így nem árt az esernyőt is magunknál tartani. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak

ilyen lesz a holnapi időjárás
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint napos időre számíthatunk
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Napos, gyengén felhős időre számíthatunk, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni, késő estétől határozottan megvastagodni a felhőzet. Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

