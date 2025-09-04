Napsütés minden mennyiségben, de nem mindenhol maradunk szárazon

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a gomolyfelhők fokozatosan megszűnnek, az égbolt többnyire derült vagy fátyolfelhős marad. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge marad. A hajnali órákra 12 és 19 Celsius-fok közé hűl le a levegő – írja a HungaroMet.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint nem kell a hűvös hajnaltól tartanunk

Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Pénteken délelőtt sok napsütésre számíthatunk, általában kevés gomolyfelhővel. Azonban az Északi-középhegység térségében és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő alakulhat ki, ezeken a területeken záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A szél délutánig gyenge vagy mérsékelt marad, majd északnyugatira, északira fordul, estétől pedig többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 35 Celsius-fok között alakul, a legmelegebbre délkeleten lehet számítani.