Napsütés minden mennyiségben, de nem mindenhol maradunk szárazon

Úgy tűnik, még nem kell búcsút intenünk a nyárias időnek. Nézzük, mit tartogat a holnapi időjárás.

Várkonyi Rozália

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a gomolyfelhők fokozatosan megszűnnek, az égbolt többnyire derült vagy fátyolfelhős marad. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge marad. A hajnali órákra 12 és 19 Celsius-fok közé hűl le a levegő – írja a HungaroMet

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint nem kell a hűvös hajnaltól tartanunk
Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Pénteken délelőtt sok napsütésre számíthatunk, általában kevés gomolyfelhővel. Azonban az Északi-középhegység térségében és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő alakulhat ki, ezeken a területeken záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A szél délutánig gyenge vagy mérsékelt marad, majd északnyugatira, északira fordul, estétől pedig többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 35 Celsius-fok között alakul, a legmelegebbre délkeleten lehet számítani.

 

 

 

 

