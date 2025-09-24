Véget ér a nyárias meleg, küszöbön az igazi őszi idő

Napsütés, zápor, szél, és lehűlés. Csütörtökön mindenből kapunk egy kicsit – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

20 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk a holnapi időjárás-előrejelzés szerint Bács-Kiskunban

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az előrejelzés szerint erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet, ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén számíthatunk szórványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.