Véget ér a nyárias meleg, küszöbön az igazi őszi idő

Igazi őszi arcát mutatja az idő. Nézzük, hány fokot jósolnak a holnapi időjárás-előrejelzés szerint.

Digner Brigitta

Napsütés, zápor, szél, és lehűlés. Csütörtökön mindenből kapunk egy kicsit – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

ilyen lesz a holnapi időjárás
20 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk a holnapi időjárás-előrejelzés szerint Bács-Kiskunban
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az előrejelzés szerint erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet, ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén számíthatunk szórványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.

