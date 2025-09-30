Előrejelzés
57 perce
Nem kímél senkit az október első napja, most lesz csak igazán szükség a meleg ruhákra
Szerdán is elkél majd a réteges öltözet, nem csoda, hiszen beköszönt az október. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.
Október első napján gyakran erősen megnövekszik majd a felhőzet, és szórványosan fordulhat elő záporeső – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Az előrejelzés szerint szerdán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, a középső tájakon néhol akár zivatar is előfordulhat. A maximum-hőmérséklet 11 és 16 fok között várható majd.
