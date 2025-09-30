Nem kímél senkit az október első napja, most lesz csak igazán szükség a meleg ruhákra

Október első napján gyakran erősen megnövekszik majd a felhőzet, és szórványosan fordulhat elő záporeső – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Csapadékot hoz a holnapi időjárás

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az előrejelzés szerint szerdán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, a középső tájakon néhol akár zivatar is előfordulhat. A maximum-hőmérséklet 11 és 16 fok között várható majd.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!



