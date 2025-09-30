szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Nem kímél senkit az október első napja, most lesz csak igazán szükség a meleg ruhákra

Címkék#október#előrejelzés#zápor#időjárás

Szerdán is elkél majd a réteges öltözet, nem csoda, hiszen beköszönt az október. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Digner Brigitta

Október első napján gyakran erősen megnövekszik majd a felhőzet, és szórványosan fordulhat elő záporeső – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

ilyen lesz a holnapi időjárás
Csapadékot hoz a holnapi időjárás
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az előrejelzés szerint szerdán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, a középső tájakon néhol akár zivatar is előfordulhat. A maximum-hőmérséklet 11 és 16 fok között várható majd.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu