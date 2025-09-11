Elköszönhetünk a szomorkás időtől, visszatér a nyárias meleg

Napsütéses, ám gomolyfelhős időre számíthatunk, így az esernyőket nem érdemes otthon hagyni továbbra sem – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Holnapi időjárás: 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Mint írják, pénteken a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 és 29 fok között alakul.