Előrejelzés
3 órája
Elköszönhetünk a szomorkás időtől, visszatér a nyárias meleg
A nyár még nehezen búcsúzik, hiszen hol napos, hol borúsabb az idő. Cikkünkből megtudhatja, pontosan mit tartogat a holnapi időjárás.
Napsütéses, ám gomolyfelhős időre számíthatunk, így az esernyőket nem érdemes otthon hagyni továbbra sem – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Mint írják, pénteken a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 és 29 fok között alakul.
Ezt ne hagyja ki!Podcast
5 órája
Még egy utolsó szeletet kapunk a nyárból, vasárnaptól minden megváltozik
Ezt ne hagyja ki!Lakásvásárlás
4 órája
A bankok szigorúan megszabják a korhatárt az Otthon Start igénylésénél, ezekre figyeljen mindenképp
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre