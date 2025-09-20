Nyarat idéz az időjárás, most aztán fürdőzhetünk a napfényben

Ragyogó, napsütéses, száraz időre van kilátás. A déli, délkeleti szél azonban megélénkülhet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás a szabadtéri programoknak kedvez, hiszen sok napsütésre számíthatunk

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Mint írják, a pára- és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, ám napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül. Igazi kánikulát jósolnak, délutánra 32 fok közé melegszik fel a levegő, így érdemes kihasználni a hét utolsó napját, és a szabadban tölteni a napot.