45 perce
Nyarat idéz az időjárás, most aztán fürdőzhetünk a napfényben
Tovább melegszik az idő a hétvégén. Cikkünkből megtudhatja, pontosan mit tartogat a holnapi időjárás.
Ragyogó, napsütéses, száraz időre van kilátás. A déli, délkeleti szél azonban megélénkülhet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Mint írják, a pára- és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, ám napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül. Igazi kánikulát jósolnak, délutánra 32 fok közé melegszik fel a levegő, így érdemes kihasználni a hét utolsó napját, és a szabadban tölteni a napot.
