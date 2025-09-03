1 órája
Még élvezhetjük a napsugarakat, ilyen idő lesz holnap
Úgy tűnik, még nem kell búcsút intenünk a nyárias időnek. Nézzük, mit tartogat a holnapi időjárás.
Sok napsütés ígérkezik, és csapadék kialakulására kicsi az esély. A hőmérséklet pedig továbbra is a nyarat idézi. Mutatjuk részletesen a holnapi időjárást.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Csütörtökön a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható, általában kevés gomoly-, a keleti országrészben fátyolfelhővel. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, délkeleten, valamint keleten lesz a legmelegebb idő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
