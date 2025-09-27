Kellemesebb arcát mutatja az időjárás vasárnap, irány a szabadba

Bár vasárnap reggel még felhős és hűvösebb időre ébredhetünk, napközben egyre több helyen süthet ki a nap – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Alig 20 fokot jósolnak a holnapi időjárás-előrejelzés szerint

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Mint írják, vasárnap folytatódik az igazi őszi, kissé felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, a Dunántúli-középhegység területén zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. Bács-Kiskunban a csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.